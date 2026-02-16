Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 6 mars behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Man kan faktiskt säga att allt började redan 2016 och att det då fanns mycket optimism runt hela projektet. Den händelse vi söker skulle dröja ett antal år. Närmare bestämt till i förra våren, då slutet på en längre tids utveckling nådde sin dystra slutpunkt.

2. Under närmare ett decennium rädde stor framtidsoptimism i en norrländsk kommun som satsade hårt för att locka människor till staden och regionen, inte bara från andra delar av Sverige utan också från resten av världen. Allt förbyttes i sorg och pessimism för snart ett år sedan då händelsen vi söker inträffade.

1. Frontfiguren i hela projektet och den som fick bära mycket av skulden var Peter Carlsson. Efter händelsen har mycket hård kritik riktats mot hur verksamheten har bedrivits. Den sjätte AP-fonden tillhörde de största förlorarna: närmare sex miljarder av fondens kapital gick förlorat.

