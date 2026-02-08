Svara på en kort fråga och ha chans att vinna en bok!

Var med och tävla om ”Matexperimentet – Kan en familj äta för tusen kronor i veckan?” av Åsa Axelsson. Vi har tre böcker – med rätt svar på frågan och lite tur kan en av dessa bli din.

Senast den 27 februari behöver vi ditt svar. Lycka till!