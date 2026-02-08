Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

3. Denna Marie-Louise är född i Stockholm och uppväxt där och i Täby. Som vuxen utbildade hon sig till journalist och har arbetat både på Kvällsposten, Expressen och Aftonbladet. Ägnade sig åt en hel del reportage från vårdsektorn, vilket hon blev uppmärksammad för. Har tävlat i ”På spåret” med Sigge Eklund.

2. Åkte 2007 till Liberia där hon spelade in dokumentären ”Rita och Rufus” om två barnsoldater. Samma år var hon en av deltagarna i ”Let’s Dance” där hon tillsammans med sin danspartner fick lämna tävlingen som tredje par. Ledde intervjuprogrammet ”Hetluft” med Lennart Ekdal.

1. Denna TV4-veteran slog igenom stort i de svenska hemmen då hon ledde ”Nyhetsmorgon” (som då hette ”Gomorron”) tillsammans med Bengt Magnusson. Har i sina intervju-program genom åren träffat några av Sveriges och världens mest berömda människor, som FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, musikartisten Britney Spears och regissören Ingmar Bergman.

Vem är jag? Icakuriren nr 8
