Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg.

3. Den här staden har styrts av många olika makter genom århundranden och årtusenden. En av världens absolut äldsta städer med en historia som sträcker sig ungefär 6 000 år tillbaka i tiden. Kallades Jorsala av de vikingar som begav sig hit på 1000-talet. Räknas som islams tredje heligaste stad, efter Mekka och Medina.

2. Sedan sultanen Saladin erövrat staden år 1187 lät han sälja 15 000 av stadens kristna invånare som slavar. Både mamluker och mongoler har under perioder styrt över staden, liksom araber, osmaner och mongoler. Britterna invaderade staden 1917 och styrde därefter i 30 år.

1. Kanske världens mest omstridda stad. Den äldre delen av gamla staden, som inte ens är en kvadratkilometer stor, innehåller flera av världens mest besökta turist- och pilgrimsmål, till exempel Västra muren, Klippdomen, Den heliga gravens kyrka och Al-Aqsamoskén. Plats för landets parlament, kallat Knesset. Strax utanför staden ligger Raoul Wallenbergs park.