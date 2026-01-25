Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

3. Allt inleddes exakt klockan 07.58.50 lokal tid (klockan 01.58.50 svensk tid) och vad ingen visste då var att händelsen de följande timmarna, dagarna och veckorna skulle komma att dominera nyhetsrapporteringen inte bara i dess geografiska närhet utan över hela världen.

2. Förutom att konsekvenserna för länderna runt händelsernas centrum naturligtvis blev allra svårast tillhörde faktiskt Sverige ett av de länder som drabbades värst. Hur svåra konsekvenserna blivit stod egentligen inte klart förrän efter flera veckor. I Sverige fick statsministern, utrikesministern och utrikesdepartementets personal utstå hård kritik.

1. Totalt anses katastrofen ha krävt runt 230 000 liv, de allra flesta i Aceh-provinsen i Indonesien. Andra svårt drabbade länder var Thailand, Indien och Sri Lanka men också i länder som Somalia, Kenya och Tanzania omkom flera hundra. På Djurgården står idag ett minnesmonument över de 543 svenskar som aldrig kom hem igen.