Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

Senast den 6 februari behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Kom till Sverige som spädbarn och växte upp i Lund, långt från den akademiska världen med sina studentspex. Slog igenom tillsammans med Cecilia Forss i humorprogrammet ”Hus i helvete”. Samarbetade också en hel del med Björn Gustafsson som slog igenom under samma tid.

2.Efter att i dolda kamera-programmet ”Raj Raj” ha visat bröstet för en man på stan dömdes hon mot sitt nekande för sexuellt ofredande. I sitt sommarprogram 2009 talade hon bland annat om sina erfarenheter som kritiserad reporter vid Melodifestivalen året innan. Har medverkar i en rad humorprogram på tv, bland annat ”Morgonsoffan”, och ”Ballar av stål”.

1. Har varit en av deltagarna i parlamentet. Debuterade 2021 som regissör för ungdomsserien ”Skitsamma”. Spelade Sima i ”Bonusfamiljen”. Fram till 2024 en av medlemmarna i jurypanelen i ”Masked Singer Sverige”.