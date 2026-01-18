Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

3. Kom till Sverige som spädbarn och växte upp i Lund, långt från den akademiska världen med sina studentspex. Slog igenom tillsammans med Cecilia Forss i humorprogrammet ”Hus i helvete”. Samarbetade också en hel del med Björn Gustafsson som slog igenom under samma tid.

2.Efter att i dolda kamera-programmet ”Raj Raj” ha visat bröstet för en man på stan dömdes hon mot sitt nekande för sexuellt ofredande. I sitt sommarprogram 2009 talade hon bland annat om sina erfarenheter som kritiserad reporter vid Melodifestivalen året innan. Har medverkar i en rad humorprogram på tv, bland annat ”Morgonsoffan”, och ”Ballar av stål”.

1. Har varit en av deltagarna i parlamentet. Debuterade 2021 som regissör för ungdomsserien ”Skitsamma”. Spelade Sima i ”Bonusfamiljen”. Fram till 2024 en av medlemmarna i jurypanelen i ”Masked Singer Sverige”.

Vem är jag? Nr 5 Icakuriren
