Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg.

3. Den här berömda staden anses ha byggts runt år 1440 men var faktiskt inte bebodd under särskilt lång tid – trots det är det idag en mycket berömd plats. Övergavs troligen i samband med en invasion, men erövraren fick aldrig vetskap om stadens existens. Bakom samhällets etablering stod en man vid namn Pachacuti.

2. Om man har svårt att gå i trappor är kanske inte ett besök att rekommendera. Staden är byggd i bergsmiljö och många hus sammanlänkas av just trappor. Staden var helt bortglömd i ungefär fyra sekler innan den delvis blottades efter en skogsbrand. Är på tre sidor begränsad av hisnande stup.

1. Trots sitt otillgängliga läge besöks platsen av drygt tusen turister om dagen, något som oroat både lokala myndigheter och Unesco som har staden på sin världsarvslista. Är också ett av världens sju nya underverk. Ligger i bergskedjan Anderna, cirka 80 kilometer från den peruanska staden Cusco.