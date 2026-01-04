Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 23 januari behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Antonius Monier, nederländaren Henrik Hybertsson och hans maka Margareta samt Anders Franzén är några namn som kan leda er på rätt spår. Man kan på många sätt säga att det som hänt är ett av historiens allra största fiaskon, ett misslyckande som flera hundra år senare ledde till en enorm succé.

2. Det hela var en stor besvikelse för alla tusentals som samlats för att se ett ståtligt skådespel, men som i stället fick se en tragedi som kostade mellan 30 och 50 liv. Efter fiaskot gjorde man undersökningar för att hitta den skyldige, men eftersom kungen själv godkänt allt lät man saken bero.

1. Mer än 300 år efter fiaskot var det den tidigare nämnde Anders Franzén som bokstavligen lyfte händelsen ur historiens glömska. Idag, nästan 400 år efter händelsen vi efterfrågar inträffade, besöker mer än en miljon människor museet som hyser en av Sveriges absolut största turistattraktioner.