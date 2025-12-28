Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

3. Den här personen, som senare i år kommer att fylla 60 år, meddelade för några månader sedan att hon ska bli farmor för första gången. Sonen, en framgångsrik fotbollsspelare, ska nämligen få sitt första barn. Själv har hon funnits i vårt gemensamma medvetande sedan 1983…

2. …närmare bestämt den 23 februari det året. Född i Hägersten men uppvuxen i Botkyrka. Deltog med stor framgång i talangtävlingar redan som barn. Att hon dessutom var sångerska i hårdrocksbandet Standby, har nog gått de flesta förbi. Med i den gruppen var också bland annat med Pontus Holmgren som senare bildade det framgångsrika bandet Pontus & Amerikanerna.

1. Denna främling befinner sig ibland mitt i ett äventyr, även när hon är fångad av en stormvind. Hennes kristna tro har manifesterats på många låtar och man hör ofta hennes röst i juletid. Deltog i TV4-programmet ”Så mycket bättre” 2014. Mamma till sonen Amadeus och dottern Zoe.