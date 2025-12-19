Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

3. Kommer från en liten ort i Pajala kommun, Norrbottens län, och är på mycket långt håll släkt med simstjärnan Sarah Sjöström som också har släktrötter från samma samhälle. Står staty i sin hemort, men bor idag längre söderut i landet. ”Bragden 2014” kan leda er på rätt spår.

2. En lika lång som framgångsrik karriär med femton år mellan det första och det sista SM-guldet. Har varit huvudfigur vid många klassiska tv-sändningar. Gick rakt in i svenskarnas hjärta efter en prestation i en slalombacke som hon tog ”åt fel håll”, något som renderade henne Jerringpriset år 2009.

1. Vid OS-stafetten 2014 klev hon in i sporthistorien efter en makalös insats i en stafett där hon som sista åkare tog sig upp från en hopplös position till slutgiltig vinst. Sveriges mest framgångsrika kvinnliga olympier någonsin. Fick en bronsmedalj vid sista tävlingen i Piteå 2022. Blev mamma året därpå.

Vem är jag? Nr 1/26
