3. Allt började strax efter klockan 21 på kvällen då åskådarna vid en vänskapsmatch mellan två landslag hörde en hög smäll som fick både spelare och publik att dra efter andan och titta sig omkring. Landets ledare satt på hedersläktaren och fördes i säkerhet. Det skulle senare visa sig att fyra personer dött i explosionen, varav två var förövarna själva.

2. Några minuter senare dog 14 personer som satt och åt utanför två restauranger i staden. Strax därefter sköts ytterligare fem personer utanför en McDonaldsrestaurang. Bakom planeringen stod en lång rad personer, bland annat en person som vuxit upp i Malmö. En svensk person dödades och en annan svensk skadades.

1. Konsertlokalen Bataclan, där gruppen Eagles of Death Metal gav en konsert, var scen för den allra värsta massakern. 89 personer i publiken mördades och över 300 skadades. Sammanlagt dog 130 personer över hela staden medan cirka 350 skadades. Åtta gärningsmän identifierades varav sju dog under den fasansfulla kvällen.