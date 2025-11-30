Boda NT är en klassisk Chelsea boot i mocka med Icebugs bästa odubbade vintergrepp. Vinterdäcksmönstret på yttersulan ger grepp på både hala och lösa underlag som snö. Skorna, som passar både dam och herr, finns i tre färger i storlek 36–49. För mer info kolla på icebug.com.

I samarbete med Icebug lottar vi ut fem par, värde 2 199 kronor. Vinnarna får en kod och kan själva beställa storlek och färg på Icebugs hemsida. Svara rätt på frågan så är du med och tävlar om ett par skor!

Senast 26 december behöver vi ha ditt svar.

Lycka till!

Jag samtycker till att uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden tillsammans med övriga uppgifter kan användas inom Egmont för marknadsföring via e-post, digitala kanaler, SMS och röstmeddelande. Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Vinnarna koras av en jury bestående av personal från Story House Egmont AB. Vinnarnas namn publiceras i tidningen. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Målsmans tillstånd krävs för deltagare under 18 år. Se fullständiga villkor här.
