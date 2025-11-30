Svara på en kort fråga och ha chans att vinna stabila skor!

Boda NT är en klassisk Chelsea boot i mocka med Icebugs bästa odubbade vintergrepp. Vinterdäcksmönstret på yttersulan ger grepp på både hala och lösa underlag som snö. Skorna, som passar både dam och herr, finns i tre färger i storlek 36–49. För mer info kolla på icebug.com.

I samarbete med Icebug lottar vi ut fem par, värde 2 199 kronor. Vinnarna får en kod och kan själva beställa storlek och färg på Icebugs hemsida. Svara rätt på frågan så är du med och tävlar om ett par skor!

Senast 26 december behöver vi ha ditt svar.

Lycka till!