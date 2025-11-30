Vem är jag? Nr 50

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

Senast den 26 december behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Född 1970 och dotter till en framgångsrik företagsledare. Uppvuxen i Göteborg. Utbildad Stockholmsguide som hon arbetade som i unga år. Har läst franska på universitetsnivå. Blev utsedd till årets nykomling vid Svenska Stand up-galan 2007 och bästa kvinnliga komiker två år senare.

2. Har varit sommar- och vinterpratare i Sveriges Radio flera gånger. Hon har visat sig ha många strängar på sin lyra, men det var dansare hon ville bli. Gick på prestigefyllda Balettakademien när hon skadade ryggen svårt, en skada som innebar omkring ett decenniums sjukskrivning. Deltog i ”På spåret” säsongen 2015-2016.

1. Skådespelare som synts bland annat i ”Bonusfamiljen” och ”Morgonsoffan” men allra störst framgång har hon kanske fått som programledare. Hon har lett såväl QX-galan som ”Let´s Dance” och Guldbaggegalan. Hon har också blivit internationellt känd efter att ha lett Eurovison Song Contest hela tre gånger.