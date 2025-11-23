Svara på en kort fråga och ha chans att vinna en bok!

Vad matar man en harunge med? Ingen lätt fråga, men akut för Chloe Dalton, statsvetare vid brittiska utrikesdepartementet. Under pandemin tog hon hand om en moderlös harpalt – som inte bara överlevde, utan blev en sorts vän. Till slut fick den egna ungar i hennes trädgård (den mat som till slut funkade var havregryn.)

Denna skildring av udda kontakt mellan människa och djur fick ett överväldigande mottagande när den kom på engelska och är i skrivande stund nominerad till flera litterära priser.

