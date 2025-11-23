Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 12 december behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Inte många känner till att det här är Europas näst äldsta stad som fortfarande existerar – endast Aten är äldre. Den 1 november 1755 hände något som kom att sätta sin prägel på staden under lång tid. Plats för den så kallade Nejlikerevolutionen 1974 då den auktoritära regimen störtades.

2. Byggd på sju kullar vilket ger ett flertal bra utsiktsplatser i staden. Jordbävningen och den efterföljande tsunamin 1755 kostade tiotusentals människor livet och försvagade staden och landet för lång tid framöver. Många stadsbor och besökare passar på att lyssna på landets speciella musikstil, Fado, när de går på lokal.

1. Staden har två berömda fotbollslag, Benfica och Sporting, där många svenskar varit verksamma. Sven-Göran Eriksson började sin internationella karriär i Benfica och den svenske stjärnan Viktor Gyökeres lämnade Sporting så sent som i somras. Vill du lapa sol kan du fara till stränderna i närbelägna Algarve.