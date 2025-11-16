Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 5 december behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Det är 1 oktober 1955 och på städernas gator utspelar sig stora glädjescener – även om långt ifrån alla
ser utvecklingen som något enbart positivt. Efter långa diskussioner som pågått i flera decennier – och särskilt
intensivt det senaste decenniet – har man nu nått vägs ände…

2. Det hela tog sin början i början 1917 och efter en folkomröstning 1922 blev det stadfäst. Många såg det hela
som ojämlikt på många plan: Direktören gynnades jämfört med arbetarna och männen gynnades framför kvinnorna.
Bara byråkratin som följde sysselsatte 1 200 personer.

1. Den 1 oktober 1955 kunde man se folk kasta små böcker i vattnet eller bränna dem på bål som en frihetsakt efter nästan tre decennier av påtvingade begränsningar. Mannen bakom det hela, läkaren Ivan Bratt , levde ett par
månader efter att hans system slutade att gälla.

Jag samtycker till att uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden tillsammans med övriga uppgifter kan användas inom Egmont för marknadsföring via e-post, digitala kanaler, SMS och röstmeddelande. Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Vinnarna koras av en jury bestående av personal från Story House Egmont AB. Vinnarnas namn publiceras i tidningen. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Målsmans tillstånd krävs för deltagare under 18 år. Se fullständiga villkor här.
Tävlingar