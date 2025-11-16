Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 5 december behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Det är 1 oktober 1955 och på städernas gator utspelar sig stora glädjescener – även om långt ifrån alla

ser utvecklingen som något enbart positivt. Efter långa diskussioner som pågått i flera decennier – och särskilt

intensivt det senaste decenniet – har man nu nått vägs ände…

2. Det hela tog sin början i början 1917 och efter en folkomröstning 1922 blev det stadfäst. Många såg det hela

som ojämlikt på många plan: Direktören gynnades jämfört med arbetarna och männen gynnades framför kvinnorna.

Bara byråkratin som följde sysselsatte 1 200 personer.

1. Den 1 oktober 1955 kunde man se folk kasta små böcker i vattnet eller bränna dem på bål som en frihetsakt efter nästan tre decennier av påtvingade begränsningar. Mannen bakom det hela, läkaren Ivan Bratt , levde ett par

månader efter att hans system slutade att gälla.