Svara på en kort fråga och ha chans att vinna en bok!

Vi har tre exemplar av Patti Smiths bok ”Änglars bröd” att lotta ut i samarbete med Brombergs förlag.

Svara på frågan nedan för att vara med och tävla.

Senast den 28 november behöver vi ditt svar.

Lycka till!