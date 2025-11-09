Vem är jag nr 47

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

3. Den här skådespelaren började låta tala om sig under 1960-talet, både från scen, på tv och så småningom också på vita duken. På Broadway slog han igenom i pjäsen ”Barfota i parken” i en roll som han sedan också spelade filmatiseringen, där hans motspelare hette Jane Fonda. Född 1936 i Kalifornien.

2. Hade stora framgångar under de kommande decennierna. I filmen ”Alla presidentens män” (1976) gestaltar han Bob Woodward, en av de journalister som avslöjade Watergateskandalen. Fick en Oscar 1981 för sin regidebut med filmen ”En familj som andra”. 1974 spelade han titelrollen i ”Den store Gatsby”.

1. Fick ett enormt genombrott i två filmer där han spelade mot Paul Newman: ”Butch Cassidy och Sundance Kid” (1969) och ”Blåsningen” (1973). Skapade filmfestivalen Sundance Film Festival i hemstaten Utah som blev en av världens största. Känd för sitt engagemang i frågor om bland annat miljövård och hbtq+-rättigheter. Avled den 16 september i år.