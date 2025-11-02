Vart är vi på väg nr 46

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 21 november behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Det var greven Per Brahe den yngre som grundade vår tätort i mitten av 1600-talet och gav de grevliga, inte kungliga, stadsprivilegierna. Idag ingår orten i en större kommun som domineras av en närbelägen stad. Amalia Eriksson är nära förknippad med platsen.

2. En av de platser i Sverige som tidigast befolkades av romer, som fick borgerskap bara något år efter att samhället bildats. Historien om stadens store son kan studeras närmare på ortens museum. Han försvann mot horisonten 1897 och inte förrän tre decennier senare återvände han till fosterlandet – i en kista.

1. Amalia Eriksson satte verkligen platsen på kartan med sin produkt som består av socker, ättika, vatten och pepparmyntsolja. Ofta, men inte alltid, rödvitrandig och idag med skyddad ursprungsbeteckning av EU. Ballongflygaren Salomon August Andrée föddes här. Förre partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson, bor på orten.