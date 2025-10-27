Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 14 november behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Den här händelsen har ett precist datum, nämligen den 9 januari. Det som skedde fick visserligen

stor uppmärksamhet redan då, men knappast någon förstod vid tillfället vad händelsen skulle få för genomslag och

betyda för hur vi lever idag. Produkten gjorde företaget till, vid en tidpunkt, världens högst värderade.

2. På scenen stod en 52-årig entreprenör och företagsledare, redan då en av de mest berömda inom sitt fält. Produkten som visades upp var ett helt nytt sätt att tänka om en teknik, som kom att revolutionera hela branschen.

Bland annat saknades många knappar.

1. Den tidigare dominerande aktören på marknaden, Nokia, var skeptisk till det nya och vägrade anpassa sina

modeller vilket fick till följd att de så småningom tappade marknaden. Konkurrensen till det som presenterade

den 9 januari 2007 kommer idag kanske främst från Sydkorea.