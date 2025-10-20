Vem är jag? Nr 44

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

Senast den 7 november behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Personen vi söker har passerat den traditionella pensionsåldern men är lika mycket i vårt medvetande som någonsin förr. Hen gick ut teaterhögskolan i Stockholm 1980. Var med och grundade Bryggeriteatern och var under det

tidiga 1980-talet aktiv inom barn- och ungdomsteatern i Göteborg. Har tävlat i radioprogrammet ”På minuten”.

2. Har gett kurser på Dramatiska institutet i konsten att vara en ståupp-komiker, ett yrke som hon själv framgångsrikt har ägnat sig åt i decennier. Hon har periodvis sysslat med att föreläsa om friskvård och har även turnerat som vokalissa i en jazztrio. Har tävlat med förre LO-basen Stig Malm och Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren i ”På spåret”.

1. Medverkade i julkalendern ”Mirakel” år 2020. En viktig del i hennes framträdande är dialekten som direkt placerar henne i sin hembygd där hon växte upp på en gård. Leder tillsammans med parhästen David Sundin tv-programmet

”Bäst i test”.