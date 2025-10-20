Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 7 november behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Personen vi söker har passerat den traditionella pensionsåldern men är lika mycket i vårt medvetande som någonsin förr. Hen gick ut teaterhögskolan i Stockholm 1980. Var med och grundade Bryggeriteatern och var under det
tidiga 1980-talet aktiv inom barn- och ungdomsteatern i Göteborg. Har tävlat i radioprogrammet ”På minuten”.

2. Har gett kurser på Dramatiska institutet i konsten att vara en ståupp-komiker, ett yrke som hon själv framgångsrikt har ägnat sig åt i decennier. Hon har periodvis sysslat med att föreläsa om friskvård och har även turnerat som vokalissa i en jazztrio. Har tävlat med förre LO-basen Stig Malm och Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren i ”På spåret”.

1. Medverkade i julkalendern ”Mirakel” år 2020. En viktig del i hennes framträdande är dialekten som direkt placerar henne i sin hembygd där hon växte upp på en gård. Leder tillsammans med parhästen David Sundin tv-programmet
”Bäst i test”.

Vem är jag? Nr 44
Jag samtycker till att uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden tillsammans med övriga uppgifter kan användas inom Egmont för marknadsföring via e-post, digitala kanaler, SMS och röstmeddelande. Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Vinnarna koras av en jury bestående av personal från Story House Egmont AB. Vinnarnas namn publiceras i tidningen. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Målsmans tillstånd krävs för deltagare under 18 år. Se fullständiga villkor här.
Tävlingar