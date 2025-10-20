Svara på en kort fråga och ha chans att vinna en lus-sugare!

Nu är det högsäsong för löss – och vem som helst kan drabbas. En lus kan leva i upp till 30 dagar och lägga över 150 ägg. De har även utvecklat resistens mot traditionella shampon och sprayer. Så vad gör man om

man råkar ut för denna oönskade gäst?

Med Lus-sugaren slipper du kemikalier och får ett hygieniskt, snabbt och effektivt sätt att hantera problemet. I samarbete med Hälsoteknologi lottar vi ut två lus-sugare. Svara rätt på frågan nedan så är du med och tävlar. Mer info hittar du på lus-sugare.se

Senast den 7 november behöver vi ditt svar. Lycka till!