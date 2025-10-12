Vart är vi på väg nr 43

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg.

Senast den 31 oktober behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Vi ställer kosan mot landets tredje stad. Det är historiskt en typisk invandrarstad som blivit en smältdegel för människor från hela världen, inte minst från Sverige. Här kan det bli riktigt varmt under sommaren medan vintrarna är bistra. Landets högsta byggnad finns i staden.

2. Staden har haft många smeknamn genom åren men idag är nog ”Windy City” det vanligaste. Kanske beror blåsten på stadens placering vid en stor sjö. Flygplatsen, som är en av världens mest trafikerade, är döpt efter en amerikansk stridsflygarhjälte under andra världskriget. Stadens namn kommer från ursprungsbefolkningens namn på platsen, Šikaakonki.

1. År 1900 bodde här fler svenskar än i Göteborg. Basketlaget heter Bulls, ett lag som hade sin storhetstid under

1990-talet då legendaren Michael Jordan spelade där. I den här staden träffade före presidenten Barack Obama

sin blivande hustru Michelle. Men allra mest förknippad med staden är nog Al Capone…