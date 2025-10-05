Vi har tre exemplar av Lydia Sandgrens nya bok, “Artens överlevnad” som vi lottar ut i samarbete med Albert Bonniers förlag.
Allt du behöver göra är att svara rätt på frågan nedan!
Senast den 24 oktober behöver vi ditt svar. Lycka till!
Svara på en kort fråga och ha chans att vinna bok om växtfärgning.
Vi har tre exemplar av Lydia Sandgrens nya bok, “Artens överlevnad” som vi lottar ut i samarbete med Albert Bonniers förlag.
Allt du behöver göra är att svara rätt på frågan nedan!
Senast den 24 oktober behöver vi ditt svar. Lycka till!
Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.
Börja prenumerera på Icakuriren idag.