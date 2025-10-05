Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

3. Man kan säga att allt skedde i två steg, båda stegen uppkallade efter den månad de inträffade. Oftast när man tänker på händelseutvecklingen syftar man på det sista, avgörande skeendet som kom att definiera mycket av historien

i decennier framöver. Pansarkryssaren Aurora kom att ha en viss betydelse för händelsen vi söker.

2. En avgörande person i detta sammanhang var döpt till Vladimir Uljanov men blev känd under ett annat namn. Han befann sig visserligen i landsflykt med hastade tillbaka till sitt hemland när han insåg vad som höll på att hända. På vägen passerade han Stockholm där han köpte en kostym.

1. En viss namnförvirring råder: Den del som sägs ha skett i oktober skedde, enligt vår kalender, i november. Detta beror på att våra länder då hade olika kalendrar som skilde sig något åt. Förutom tidigare nämnde Vladimir Uljanov var Lev Trotskij ett namn som förknippas med svaret. Liksom Iosif Dzjugasjvili, mer känd som Stalin.