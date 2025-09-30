Svara på en kort fråga och ha chans att vinna ett pussel.

I samarbete med Egmont Kärnan lottar vi ut tre exemplar av spelet “Säg inte ehh”.



Spelet går ut på att beskriva slumpmässiga ordpar för ditt lag utan att säga eeh, uhm eller öhh. För varje rätt gissat ordpar får laget flytta ett steg framåt på spelplanen. Motståndarelaget får flytta fram ett steg varje gång de märker att det andra laget gör fel och plingar då i klockan. Längs vägen tillkommer olika regler som gör allt ännu roligare! Lagen turas om att beskriva och plinga i klockan till dess att ett lag vinner genom att nå mål på spelplanen. Mycket skratt utlovas!

Svara rätt på frågan nedan så har du chans att vinna ett spel!

Senast den 17 oktober behöver vi ditt svar. Lycka till!