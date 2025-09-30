Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

Senast den 17 oktober behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Föddes i Mvezo men växte upp i Qunu. Pappa var rådgivare till en kung och mannen vi söker blev så småningom

också involverad i politiken. Förnamnet, som skulle bli känt över hela världen, fick han inte förrän han som första medlem i sin familj fick börja skolan. Visade stor talang i boxningsringen som ung.

2. Utbildade sig så småningom till advokat och blev alltmer involverad i det politiska motståndet mot dem som

styrde landet. Tillsammans med två av sina vänner, Walter Sisulu och Oliver Tambo, började kampen med strikt ickevåldsmetoder, men efter en massaker övergick han till rörelsen väpnade gren.

1. Satt fängslad i 27 år, den mesta tiden på en beryktad fängelseö utanför kusten. Släpptes den 11 februari. Fyra år senare blev han landets president, en position han höll i fem år. Ägnade sina sista år åt familjeliv och åt kampen mot HIV/aids som skördade många offer i hans älskade hemland, Sydafrika. Avled den 5 december 2013, 95 år gammal.