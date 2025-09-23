Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 10 oktober behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Grundlades, som en av de första städerna i Sverige, av Erik Segersäll. Säte för vår förste kristne kung, Olof Skötkonung. Idag har tätorten knappt 11 000 invånare. Hade sin verkliga storhetstid på 1200-talet. Vid Stora torget ligger rådhuset från 1744 – Sveriges minsta. Radiomannen Ingvar Storm kommer härifrån liksom sportjournalisten David Fjäll.

2. Denna uppländska tätort konkurrerades så småningom ut av Uppsala och Stockholm. Filmen ”Bränn alla mina

brev”, efter Alex Schulmans roman, spelades delvis in här. Efter bilismens genombrott har orten också blivit en pendlingsort till Uppsala och Stockholm – och inte minst Arlanda.

1. Klockstapeln vid Mariakyrkan från 1200-talet brann ner till grunden 2016 men har idag återuppbyggts. Den

berömda privatskolan på orten är den gemensamma nämnaren för många kända personer som Olof Palme, Povel Ramel, Daniel Espinosa, Curt Nicolin, Folke Rydén och kung Carl XVI Gustaf.