3. Hade inte teaterföreställningen ”Vår amerikanska kusin” av den brittiske dramatikern Tom Taylor visats just denna dag kanske historien hade tagit en annan vändning. En av personerna i centrum för händelserna var en 27-årig skådespelare som skadade benet när han flydde från platsen.

2. ”Sic Semper Tyrannis!” sägs Brutus ha utropet utropat efter mordet på Julius Caesar och detta valde skådespelaren, som tidigare spelat Brutus i en Shakespearepjäs, att citera efter sitt dåd. Flykten från Ford´s Theater tog slut

ett par veckor senare i ett tobaksmagasin där skådespelaren sköts ihjäl.

1. Skådespelaren namn var John Wilkes Booth. Händelsen inträffade den 14 april 1865, strax efter att landets

kanske mest traumatiska period fått sitt avslut. Landets ledare, ännu idag ihågkommen som en av de stora, hade tänkt

sig en avslappnad kväll på teatern. Det kom att bli det sista han gjorde.