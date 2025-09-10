Rättelse korsord nr 37
Det har blivit fel i ett korsord i nr 37 av Icakuriren. I Diagonalen saknas en nyckel. Lodrätt D: Accelererad (5)
- Redaktionen
- Publicerad: 2025-09-10
- Spela och tävla
Mest läst på Icakuriren
asd
9
Pernilla Pernsjös son är gängkriminell – dömd för medhjälp till mord: ”Jag får ofta frågan om jag är rädd”
Få vårt populära nyhetsbrev
Anmäl dig!
Icakurirens senaste recept
Relationer
Maria Maunsbach om kvinnligt begär och kärlekslängtan: ”Intresset för Tinder dalar. Alla mår dåligt av det”
Icakurirens tävlingar
Bli prenumerant
Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.
Börja prenumerera på Icakuriren idag.