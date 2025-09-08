Svara på en kort fråga och ha chans att vinna en bok!

Vi har fem exemplar av det superhemliga nya Asterixalbumet, det 41:e i ordningen, som kommer i oktober. Vill du ha ett av dem?

Svara på frågan nedan för att vara med och tävla.

Senast den 26 september behöver vi ditt svar. Lycka till!