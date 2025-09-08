Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 26 september behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Född i Lund men uppvuxen i Stockholm. TV-debuterade som nioåring i Teskedsgumman 1967 i rollen som Bengt,

men det är inte som skådespelare han har gjort sig ett namn. Spelade klaviatur i Ulf Lundells band under några av hans turnéer på 1980-talet. Första plattan hette ”Skjut inte… det är bara jag!”

2. En av kompositörerna till julklassikern ”Tänd ett ljus” och landsplågan ”När vi gräver guld i USA”. Skrev också ”I morgon är en annan dag” som Christer Björkman segrade i melodifestivalen med 1992. Hans låt ”Inga änglar gråter” handlar om hans skilsmässa från första hustrun. Skrev texterna till den svenska uppsättningen av ABBA-musikalen

”Mama mia!”

1. Har två mycket kända föräldrar, pappa berömd chefredaktör på Expressen, mamma framgångsrik författare. Hade stora hits på 1990-talet med låtar som ”Om”, ”Sista morgonen” och ”Oslagbara”. Har med hustrun tävlat i ”På spåret” och varit programledare för intervjuprogrammet ”Tack för musiken”