Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 19 september behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Vi är på väg mot landets näst största stad, en stad med en lång historia. Har intagits och plundrats många gånger

genom historien, bland annat av hunnern Attila år 490 och östgoten Teoderik den store knappt 50 år senare. Staden

bombades svårt under andra världskriget. Rikets handel med värdepapper och aktier är koncentrerad till vår stad.

2.2001 inträffade en tragisk flygkollision på flygplatsen som bland annat kostade 21 svenskar livet. Två av landets

absolut mest framgångsrika fotbollslag huserar här, den svenska trion Gre-NoLi är legendarer i den ena medan Zlatan

Ibrahimovic har spelat för båda. Affärsmannen och politikern Silvio Berlusconi kom härifrån.

1. Huvudort i Lombardiet och ett av modevärldens centrum. Dolce & Gabbana, Armani och Prada är bara tre av märkena som kopplas till staden. Har kanske världens mest berömda opera, La Scala, där både Jussi Björling och Birgit Nilsson framträtt till publikens jubel