Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 12 september behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Den här händelsen inträffade för jämnt 70 år sedan och jubileet fick en del uppmärksamhet i våras. 26 personer hade satsat 1 095 kronor var för att vara med på upplevelsen, vilket var en ansenlig summa på den tiden. Startpunkten var den 22 april och 16 dagar senare var äventyret över…

2. Startpunkten var Bromma och slutmålet nåddes dagen därpå. Många mellanlandningar blev det innan man

nådde sin destination, närmare bestämt fyra stycken. Just det resmålet skulle så småningom bli otroligt populärt bland

svenskarna och är så än idag.

1. Dessa 26 pionjärer har följts av miljontals andra och resmålen har med tiden blivit talrika, men detta första och

de som tillkom de närmaste åren har hållit sin plats som svenskarnas favoritplatser under utlandssemestern. Om ni tänker på den svenska film som haft flest biobesökare är ni något på spåren. Filmen hade premiär 1980 och har följts

av flera i samma serie…