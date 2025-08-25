1:a till 6:e pris är en Sverigelott – hjälp din favoritförening och ha chansen att vinna 25 miljoner.

Senast den 12 september behöver vi ditt svar. Lycka till!

Bildkrysset nr 36
Jag samtycker till att uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden tillsammans med övriga uppgifter kan användas inom Egmont för marknadsföring via e-post, digitala kanaler, SMS och röstmeddelande. Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Vinnarna koras av en jury bestående av personal från Story House Egmont AB. Vinnarnas namn publiceras i tidningen. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Målsmans tillstånd krävs för deltagare under 18 år. Se fullständiga villkor här.

Tävlingar