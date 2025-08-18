Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vem personen är.

3. Född 1942 i Linköping som dotter till en hotelldirektör. Utbildade sig vid Dramatens elevskola i mitten av 1960-talet och har varit den arbetsplatsen trogen fram till pensioneringen. Fick 1997 teaterpriset Guldmasken för sin tolkning i pjäsen ”Vem är rädd för Virginia Woolf?”. Hennes bror är professor emeritus vid Kungliga Tekniska Högskolan.

2. Nominerades för en Guldbagge för sin roll i ”Alla älskar Alice” (2003) och vid Guldbaggegalan förra året fick hon en hedersguldbagge ”för hennes enastående skådespeleri”. Mamma till dramatikern och översättaren Lolo Amble som hon fick i sitt första äktenskap med kollegan Lars Amble

1. En av våra flitigaste och mest hyllade skådespelare. Spelade fram till 2007 rollen som polischefen Margareta Oberg i Beckserien. Firade förra året guldbröllop med maken Jan Malmsjö. Sonen Jonas har också ofta stått på Dramatens scen – när han inte läst in ljudböcker. I våras meddelades det att hon blivit ”kommendör av Vasaorden”