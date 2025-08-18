Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 5 september behöver vi ditt svar. Lycka till!

3. Född 1942 i Linköping som dotter till en hotelldirektör. Utbildade sig vid Dramatens elevskola i mitten av 1960-talet och har varit den arbetsplatsen trogen fram till pensioneringen. Fick 1997 teaterpriset Guldmasken för sin tolkning i pjäsen ”Vem är rädd för Virginia Woolf?”. Hennes bror är professor emeritus vid Kungliga Tekniska Högskolan.

2. Nominerades för en Guldbagge för sin roll i ”Alla älskar Alice” (2003) och vid Guldbaggegalan förra året fick hon en hedersguldbagge ”för hennes enastående skådespeleri”. Mamma till dramatikern och översättaren Lolo Amble som hon fick i sitt första äktenskap med kollegan Lars Amble

1. En av våra flitigaste och mest hyllade skådespelare. Spelade fram till 2007 rollen som polischefen Margareta Oberg i Beckserien. Firade förra året guldbröllop med maken Jan Malmsjö. Sonen Jonas har också ofta stått på Dramatens scen – när han inte läst in ljudböcker. I våras meddelades det att hon blivit ”kommendör av Vasaorden”

Vem är jag? Nummer 35
Jag samtycker till att uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden tillsammans med övriga uppgifter kan användas inom Egmont för marknadsföring via e-post, digitala kanaler, SMS och röstmeddelande. Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Vinnarna koras av en jury bestående av personal från Story House Egmont AB. Vinnarnas namn publiceras i tidningen. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Målsmans tillstånd krävs för deltagare under 18 år. Se fullständiga villkor här.
Tävlingar