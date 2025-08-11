Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vad det är som hänt.

3. Vi styr kosan mot en stad med en lång historia. År 1988 firade denna stiftsstad tusenårsjubileum. Historien är bitvis dramatisk: på 1000-talet mördades kungen Knut den helige och hans bror Benedict i en av stadens kyrkor. Kungen belönades postumt med att kanoniseras till helgon och stadens domkyrka är uppkallad efter honom. Under många år var staden ett känt mål för pilgrimsvandrare.

2.Landets tredje största stad och den största staden på ön där den ligger. Intogs av svenska trupper den 31 juli 1658 och blev då illa åtgången. Mellan 1935 och 1944 fanns Europas näst högsta torn, efter Eiffeltornet, i staden. Känd utanför landets gränser för sin marsipan och nougat.

1. Största staden på Fyn och kanske mest känt i världen för att vara den stora sagoförfattaren Hans Christian Andersens födelsestad. Flera byggnader tillägnas stadens store son och här finns även ett välbesökt museum. Om du tänker på den främste av de gamla asagudarna har du en bra ledtråd.