Vart är vi på väg nr 25

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut vart vi är på väg!

Vi lottar ut fem Sverigelotter – hjälp din favoritförening och ha chans att vinna 25 miljoner!

Senast den 27 juni behöver vi ditt svar. Lycka till!

3 Ligger på samma plats som den svenska staden Nyen en gång gjorde. Uppkallad efter en biblisk figur men som

av en händelse blir också grundarens namn kopplat till staden. Under många år landets kulturella centrum och platsen där många av världslitteraturens klassiker blivit skrivna.

2 Har efter grundandet bytt namn några gånger och hade under 1900-talet faktiskt tre olika namn. Stadens berömda huvudgata besjöngs av den italienska artisten Alice i mitten av 1980-talet. Många berömdheter har suttit fängslade i Peter-Paulfästningen,bland annat författarna Maksim Gorkij och Fjodor Dostojevskij.

1 Vladimir Putins uppväxtstad. Eremitaget, inrymt i det berömda Vinterpalatset, är ett av världens främsta konstmuseer. Var huvudstad under cirka 200 år men förlorade denna status i början av 1900-talet. Under andra världskriget belägrat av tyskarna under 900 dagar vilket ledde till att cirka en miljon av invånarna dog.