Vinn en fin och lättbegriplig mobiltelefon!

Doro 8110 är en både enkel och smart mobiltelefon. Telefon­signalen hörs tydligt tack vare bra ljudkvalitet, textstorleken är lätt att justera, och den inbyggda kameran med kamerameny gör det enkelt att ta snygga bilder.

Att ha en mobiltelefon ska förenkla livet, inte göra det mer kompli­cerat. I samarbete med Doro tävlar vi i detta nummer om en mobil­telefon som är både enkel att förstå och som har flera praktiska funktioner när du behöver hjälp.

Det fina när du äger en Doro-lur är att du också kan få hjälp från kundtjänst i alla frågor som rör din telefon – både när den är ny och under hela tiden som du äger den. Skulle du föredra att be en närstående om hjälp, finns en särskild funktion där du (via den förinställda appen TeamViewer) kan få hjälp med viktiga inställningar i din telefon – på distans! – om det skulle behövas.

För att ha chans att vinna måste du svara rätt på frågan: