Vart är vi på väg? Nr 50

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet!

3 En av de äldsta städerna i landet som ursprungligen kallades Trimountaine. Fram till 1760-talet även landets största. Grundad av puritaner. Cambridge Agreement är ett viktigt dokument. Pojkbandet New Kids on the Block är härifrån. Så även den gamle skräckmästaren Edgar Allan Poe.

2 En av de kulturellt mest betydelsefulla städerna i landet och här ligger också anrika Harvard University. Kennedy-klanens hemvist. Hockeylaget med efterledet Bruins är på isen, det första amerikanska lag som kom med i NHL-ligan. Berömda bakade bönor bär namnet och även ett kortspel och en vals.

1 I denna hamnstad startade en revolution, men först bjöds det på te. Här springs världens äldsta årliga maratonlopp som startade redan 1897. Ett tragiskt terrordåd som fick stor medial uppmärksamhet inträffade 2013 under loppet. Fortfarande populärt tillägg på korv med bröd heter också så.