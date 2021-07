Vinnare Icakuriren

Här presenteras vinnare av olika tävlingar i tidningen och på webben.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 26/2021

Rätt svar: Sandviken

5 vinnare får var sin Sverigelott: Elisabeth Hedberg, Södertälje. Kerstin Svendsby, Lyckeby. Lovisa Zetterberg, Vänersborg. Birgith Andersson, Trosa. Ingrid Eskemy, Tierp.



Vinnare Bildkrysset Nr 26/2021

De blå rutorna bildar ordet: Matlust

6 vinnare får var sin Sverigelott: Tommy Öjehagen, Lund. Lisa Blom, Värnamo. Lena Stignäs Borg, Partille. Anders Carlsson, Hammarö. Åsa Björk, Västerås. Birgit Borgsten, Sundsvall.



Vinnare Temakrysset Nr 26/2021

De blå rutorna bildar ordet: Karlstad

6 vinnare får var sin Sverigelott: Lill-Britt Fredriksson, Vallentuna. Cecilia Lasson, Borrby. Niclas Johansson, Huskvarna. Lars Hederstedt, Gotlands Tofta. Gunborg Andersson, Krylbo. Lena Eriksson, Skellefteå.



5 vinnare av boken Kokbok för stekhällen

Jan Hedman, Mörbylånga. Katrin Berg, Onsala. Håkan Josefsson, Vetlanda. Evalena Vallo, Östersund. Jerry Omark, Luleå.



5 Vinnare av boken Jord och Gudar

Anders Ödvall, Bandhagen. Astrid Nord, Ystad. Kjell Solefjord, Storfors. Janet Skutt, Kolsva. Lise-Lotte Walling, Umeå

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 25/2021

Rätt svar: Sydney

5 vinnare får var sin Sverigelott: Gun Rantzow, Tyringe. Pia Carlsson, Braås. Eva Berzelius, Örebro. Gert Karlsson, Bollnäs. Olle Ljungros, Luleå.

Vinnare Bildkrysset Nr 25/2021

De blå rutorna bildar ordet: Målande

6 vinnare får var sin Sverigelott: Gunilla Essner, Täby. Yvonne Thorelli, Kivik. Anette Rösarne, Boxholm. Jan Molin, Västerljung. EvaLotta Eilén, Storvrete. Bo Jonsson, Bygdegård.

Vinnare Temakrysset Nr 25/2021

De blå rutorna bildar ordet: Satellit

6 vinnare får var sin Sverigelott: Annika Larsson, Bromma. Egon Eriksson, Långasjö. Gun-Britt Arvidsson, Älvängen. Gunnel Sylvander, Jönköping. Elisabeth Hertze, Kvicksund. Birgitta Valtersson, Edsbyn.

5 vinnare av boken Ingen går hel ur det här

Linda Lindkuist, Stockholm. Ingmarie Ingmyr, Varberg. André Schwenk, Karlstad. Anna Claréus, Kolsva. Ingrid Hallberg, Gävle.

5 vinnare av Smakboxen

Jörn Josefsson, Ballingslöv. Pierre Miles, Holm. Karin Örtenvik, Gammalkil. Margareta Lautin, Hammarstrand. Eva-Charlotte Nyström, Boden.

3 vinnare av boken Snickra hemma - enkla projekt och smarta lösningar

Göran Hansson, Bredaryd. Stefan Persson, Mölndal. Urban Kalla, Tärendö.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 24/2021

Rätt svar: Värnamo

5 vinnare får var sin Sverigelott: Jessica Martyn, Bagarmossen. Marie Klevendal, Ytterby. Bertil Gustavsson, Borås. Yvonne Kihlström, Segmon. Ingemar Nordkvist, Nikkala.

Vinnare Bildkrysset Nr 24/2021

De blå rutorna bildar ordet: Höjdare

6 vinnare får var sin Sverigelott: Sirpa Wärnberg, Ösmo. Kristina Hagström, Reftele. Kerstin Karlsson, Kungsbacka. Bodil Johansson, Åtorp. Maria Smedberg, Frösö. Rut Olsson, Puoltikasvaara.

Vinnare Temakrysset Nr 24/2021

De blå rutorna bildar ordet: Sångröst

6 vinnare får var sin Sverigelott: Kerstin Persson, Ystad. Ingemar Gustavsson, Färjestaden. Barbro Larsson, Skara. Linnéa Nejderås, Borlänge. Siw Lundin, Örnsköldsvik. Karin Svensson, Boden.

75 vinnare av pocketbok

Per Boierth, Stockholm. Olivia Sundström, Nacka. Rose-Inger Källen, Djurhamn. Christina Isaksson, Rönninge. Kurt Glanell, Nynäshamn. Emil Öhman, Sundbyberg. Per Bågenstål, Stenhamra. Birgitta Gellermark, Sollentuna. Peter Ullmark, Lomma. Gertrud Olsson, Helsingborg. Barbro Pettersson, Glumslöv. Gunilla Wemmert, Vejbystrand. Ulla Heimburg. Båstad. Margareta Säbom-Ungh, Simrishamn. Monica Hanson, Vollsjö. Gerd Thulin, Bromölla. Bror Gustafsson, Halmstad. Susann Ehde Larson, Hyltebruk. Inger Ohlsson, Forsheda. Tomas Evermyr, Gislaved. Maria Lövquist, Ljungby. Eva Kraemer Karlsson, Eriksmåla. Ewa Östberg, Linneryd. Christina Henriksson, Degerhamn. Lennart Tallbring, Göteborg. Gun Liljengren, Vallda. Hugo Norotny, Mölnlycke. Monika Skommargård, Onsala. Jan Lagerström, Alingsås. Margareta Toll, Lerum. Birgitta Hellberg, Grundsund. Tommy Sandberg, Trollhättan. Liisa Rahunen, Svanesund. Liselotte Widing, Skövde. Sylvia Sjölund, Udenäs. Tom Berggren, Taberg. Jenny Gustafsson, Myresjö. Arne Petersson, Sävsjö. Inger Munkhammar, Västervik. Roger Källstrand, Väderstad. Mainy Conradsson, Mariannelund. Reine Segerlund, Finspång. Roland Nordin, Hällestad. Ragnhild Wessman, Visby. Anita Karlsson, Katrineholm. Lisbet Johansson, Åmål. Maria Nilsson, Gunnarskog. Erik Olsson, Åmotfors. Anna Johnson, Gräsmark. Oscar Svenningsson, Hallsberg. Per Palmborg, Örebro. Elisabeth Welin, Västerås. Börje Larsson, Kungsör. MayBritt Wilhelmsson, Morgongåva. Catharina Stenlund, Alunda. Cecilia Lönnqvist, Enköping. Bengt Sundblom, Uppsala. Amanda Andersson, Avesta. Sören Forslund, Vikmanshyttan. Hjördis Broman, Bergby. Kerstin Krohn, Hållnäs. Birgitta Eding, Alfta. Astrid Björk, Ljusdal. Carl-Åke Winnberg, Bräcke. Gunilla Edlund, Bispgården. Sven-Erik Fors, Sundsvall. Anette Johansson, Härnösand. Margita Rönngren, Hörnefors. Britt-Inger Conradzon, Umeå. Bo-Lennart Backman, Obbola. SolBritt Häggström, Skellefteå. Siv Östman, Älvsbyn. Ann-Terese Ström, Töre. Alf Nilsson, Haparanda. Merja Nyberg, Luleå.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 23/2021

Rätt svar: Philadelphia

5 vinnare får var sin Sverigelott: Robert Mattson, Täby. Per-Ante Myrbrant, Bromölla. AnnLouise Jönsson, Tingsryd. Doris Brask, Leksand. Andrea Thundal, Gävle.

Vinnare Bildkrysset Nr 23/2021

De blå rutorna bildar ordet: Munsbit

6 vinnare får var sin Sverigelott: Lasse Karemo, Råå. Ingelin Vinding, Kulltorp. Berit Forneheim, Oskarshamn. Carina Holst Norrlén, Söderbärke. Theresia Bylin, Kvissleby. Karin Häggroth, Kiruna.

Vinnare Utmaningen Nr 23/2021

De blå rutorna bildar ordet: Vattnig

6 vinnare får var sin Sverigelott: Kerstin Sundell, Märsta. Gunnel Bäcken, Limhamn. Dag Hultefors, Halmstad. Birgitta Schlossen, Vargön. Lilian Nilsson, Valdemarsvik. Barbro Edholm, Utansjö.

5 vinnare av boken En ensam plats

Kerstin Steiner, Järna. Märta Mofjell, Jonsered. Lena Thörn,Nyköping. Ingela Berger, Ilsbo. Mona Westerlund, Lycksele.

5 vinnare av boken Expedition Sverige

Andreas Boström Krook, Vejbystrand. Elvira Nystrand, Hyltebruk. Eva-Ley Kamijo, Göteborg. Benny Rosberg, Motala. Mats Mårtensson, Borlänge.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 22/2021

Rätt svar: Flen

5 vinnare får var sin Sverigelott: Gun Rantzow, Tyringe. Solveig Bom, Jönköping. Pierre Blyckert, Eskilstuna. Sofia Skogbergs, Borlänge. Carita Ek, Luleå.

Vinnare Bildkrysset Nr 22/2021

De blå rutorna bildar ordet: Talarstol

6 vinnare får var sin Sverigelott: Lars Fritzon, Stockholm. A Aronsson Bjurström, Jonstorp. Sven Björsne, Alstermo. Ia Rundberg, Torslanda. Eva Jensen, Karlstad. Christine Hedlund, Skutskär.

Vinnare Temakrysset Nr 22/2021

De blå rutorna bildar ordet: Panorama

6 vinnare får var sin Sverigelott: Börje Lindvall, Markaryd. Torbjörn Gustafsson, Furuby. Kerstin Junvik, Sandhem. Håkan Hedman, Kumla. Carina Eriksson, Lindesberg. Birgitta Edvall, Lycksele.

Vinnare av 100 Sverigelotte



B Ahlmark Wilhelmsson, Stockholm. Here Bergell, Johanneshov. Emelia Stenmarck, Nacka. Robin Andersson, Älta. Gisela Jerhammar, Stavsnäs. Håkan Kjelltorp, Huddinge. Anders Hägg, Enhörna. Rose-Marie Nottehed, Bromma. Lena Myrin, Sundbyberg. Gunnel Haag, Åkersberga. Maud Lindgren, Sollentuna. Anne-Marie Ivarsson, Trelleborg. AC Larsson, Svedala. Daniel Fritzon, Höör. Bo Lassen, Helsingborg. Mats Hervén, Ängelholm. Lennart Olsson, Vankiva. Siv Nilsson, Hästveda. Nina Terping, Strömsnäsbruk. Jesper Henningsson, Olofström. Annika Frantz, Solvesborg. Ing-Britt Andersson, Degeberga. Bror Gustafsson, Halmstad. Marie-Louise Holgersson, Åled. Mai-Britt Danielsson, Värnamo. Magnus Svensson, Smålandsstenar. Maria Lövquist, Ljungby. Nadia Walaf, Älmhult. Ann-Mari Lund, Ingelstad. Bill Häggmark, Växjö. Anette Gurmark, Ryd. Mikaela Appelkvist, Karlskrona. Ingrid Sallander, Nybro. Ulla Unger, Färjestaden. Torkel Johansson, Göteborg. Marianne Hammar, Torslanda. Harriet Lundblad, Angered. Angela Glimhage, Mölndal. Margareth Franzen, Öjersjö. Marianne Jansson, Kungsbacka. Ronny Isaksson, Kode. Marita Hess, Lerum. Solgerd Dahl, Nödinge. Anita Borrg, Hunnebostrand. Ingela Jansson, Vargön. Liam Svensson, Borås. Ulla Ericson, Kinna. Ulf Ek, Tidaholm. Eva Wallin, Lidköping. Oskar Grabo, Hällekis. Josefin Bengtsson, Vedum. Gunn Bye, Hjo. Kerstin Hellström, Habo. Johanna Fredriksson, Myresjö. Lars Hakegård, Brokind. Kenny Augustsson, Motala. Alexander Holm, Norrköping. Vera Måreby, Finspång. Barbro Hellgren, Burgsvik. Kerstin Peterson, Klintehamn. Maivie Tollefeldt, Tingstäde. Sanna Alm, Eskilstuna. Isa Irene Anderberg, Ärla. Ulla Andersson, Flen. Gunilla Bergsten, Gnesta. Helena Saetheråsen, Hammarö. Marianne Weiner, Karlskoga. Ylva Dahlgren, Glanshammar. Kenny Anderson, Nora. Monika Johansson, Sala. Linda Nisén, Riddarhyttan. Gunnel Södergren, Östervåla. Gunnar Augustsson, Uppsala. Stefan Karlsson, Rånäs. Jimmy Wahlqvist, Hallstavik. Michael Andersson, Avesta. Göran Dahlström, Borlänge. Ingegerd Sundkvist, Älvdalen. Göran Hedlund, Gävle. Annica Lindfors, Österfärnebo. Sanna Jansson, Skutskär. Lars-Bruno Ågren, Tierp. Ingrid Olevik, Bollnäs. Margareta Hermansson, Hudiksvall. Ulf Andersson, Söderhamn. Åsa Westerlund, Bergvik. Thore Öberg, Östersund. Margita Sörlin, Timrå. Elin Winterstam, Bergeforsen. Jörgen Bergström, Umeå. Annika Holmlund, Rundvik. Moona Westerlund, Lycksele. Monica Öhrlund Edebro, Skellefteå. Åsa Holmkvist, Piteå. Lena Karlsson, Kalix. Inger Lövbrand, Haparanda. Lena Nordkvist, Nikkala. Elisabet Viklund, Luleå. Inger Karkea, Junosuando. Stig Ågren, Kiruna.

5 vinnare av boken Sommarstugan

Björn Adelborg, Helsingborg. Pia Sjögren, Kalmar. Linnea Alexandersson, Järpås. Urban Häggbom, Västerås. Henrik Borg, Piteå.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 21/2021

Rätt svar: Marseille

5 vinnare får var sin Sverigelott: Christina Otter, Vårby. Bengt Nilsson, Färjestaden. Birgit Jansson, Onsala. Åsa Rehn, Åtvidaberg. Åsa Waplan, Östersund.

Vinnare Bildkrysset Nr 21/2021

De blå rutorna bildar ordet: Invit

6 vinnare får var sin Sverigelott: Irene Rask, Bredaryd. Birgith Lövberg, Lilla Edet. Gun Vik, Linköping. Carina Ek, Örebro. Torbjörn Hällström, Själevad. Birgita Brännström, Skellefteå.

Vinnare Temakrysset Nr 21/2021

De blå rutorna bildar ordet: Georgien

6 vinnare får var sin Sverigelott: Aino Ström, Järfälla. Margareth Petersson, Örkelljunga. Nina Nilsson, Valla. Gullevi Gisselman, Uppsala. Solveig Köhn, Älandsbro. Astrid Nilsson, Överkalix.

5 vinnare av boken Jag skriver över ditt ansikte

Hanna Södergren, Hallabro. Renate Oltmanns, Kumla. Ann-Mari Nordquist, Kopparberg. Carl-Gustaf Ek, Hudiksvall. Torbjörn Hammarström, Hörnefors.

5 vinnare av boken Förortssnuten

Ingegerd Jansson, Vendelsö. Marie Carlholm, Löberöd, Ingela Sjögren, Marbäck. Mats Mårtensson, Borlänge. Jerry Omark, Luleå.

3 vinnare av boken Katter och deras kändisar

Gull Hansson, Bredaryd. Annette Ejermark, Katrineholm. Ingrid Bång, Arbrå.

3 vinnare av boken Tareq Taylors matresa

Camilla Ahlgren, Lomma. Krister Kauppi, Göteborg. Stefan Andersson, Hagfors.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 20/2021

Rätt svar: Örnsköldsvik

5 vinnare får var sin Sverigelott: Kerstin Nilsson, Ystad. Irene Karlsson, Fegen. Karin Nilsson, Bengtsfors. Inger Karlsson, Borlänge. Birgitta Ranner, Vittangi.

Vinnare Bildkrysset Nr 20/2021

De blå rutorna bildar ordet: Barnhem

6 vinnare får var sin Sverigelott: Viktor Ljungkvist, Huddinge. Monika Nilsson, Knislinge. Lisa Blom, Värnamo. Ingela Bergström, Arvika. Anita Enger, Enköping. Ulf Andersson, Söderhamn.

Vinnare Temakrysset Nr 20/2021

De blå rutorna bildar ordet: Kilogram

6 vinnare får var sin Sverigelott: Börje Idhammar, Tumba. Kjerstin Persson, Önnestad. Sven Björsne, Alstermo. Thomas Isaksson, Lödöse. Anki Lernefur, Vetlanda. Reine Segerlund, Finspång.

10 vinnare av pussel från Egmont Kärnan

Inga-Lena Pihl, Segeltorp. Monica Karlsson, Munka Ljungby. Anna Nyrell, Ramdala. Bengt Zetterberg, Högsäter. Carina Andersson, Vargön. Benny Rosberg, Motala. Helena Ljungberg, Deje. Jan-Olof Nordén, Fjugesta. Linnea Gustafsson, Domsjö. Lukas Lindkvist, Nikkala.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 19/2021

Rätt svar: Kapstaden

5 vinnare får var sin Sverigelott: Christina Otter, Vårby. Lisbeth Carlsson, Göteborg. Anne-Marie Pejrud, Hult. Leif Ove Johansson, Norrala. Eva Strandberg, Tärnaby.

Vinnare Bildkrysset Nr 19/2021

De blå rutorna bildar ordet: Vilse

6 vinnare får var sin Sverigelott: Siv Adeberg, Nacka. Solveig Pihl, Hyllinge. Yngva Nolkrantz, Trollhättan. Kurt Hellström, Västervik. Gunilla Höglund, Karlstad. Astrid Noppa, Boden.

Vinnare Temakrysset Nr 19/2021

De blå rutorna bildar ordet: Riktning

6 vinnare får var sin Sverigelott: Pia Näzell, Lund. Eva Nilsson, Laholm. Leif Andersson, Grimstorp. Tommy Olsson, Uppsala. Ruth Stomsjö, Sandviken. Lena Nygård, Umeå.

10 vinnare av set från Rosenserien och Sweden Eco

Gert Rönnlid, Simrishamn. Pontus Fredriksson, Kalmar. Roger Ruud, Norrköping. Franz Larsson, Sollerön. Urban Edström, Umeå. Heidi Kankainen, Sollentuna. Carmen Örjenfelt, V Frölunda. Inga-Britt Åstrand, Motala. Berith Persson, Grängesberg. Ulla-Britt Nyström, Bollnäs.

3 vinnare av boken Skillnadens Trädgård

Alicja Lissenko, Kista. Siv Larsson, Burseryd. Torkel Sohl, Åtvidaberg.

Vinnare Vart är vi på väg? Nr 18/2021

Rätt svar: Kungsbacka

5 vinnare får var sin Sverigelott: Kristina Vos, Järfälla. Sonja Kunnari, Oxie. Annika Ahnström, Mellbystrand. Wlisabeth Harrström, Söderköping. Tomas Hjert, Tärnsjö.

Vinnare Bildkrysset Nr 18/2021

De blå rutorna bildar ordet: Fyrkant

6 vinnare får var sin Sverigelott: Monica Svensson, Stora Vika. Gertrud Olsson, Helsingborg. Gun Gustavsson, Växjö. Helena Brandt, Långshyttan. Sune Sjödin, Erikslund. Karin Häggroth, Kiruna.

Vinnare Temakrysset Nr 18/2021

De blå rutorna bildar ordet: Dammkorn

6 vinnare får var sin Sverigelott: Ethel Åstrand, Hölö. Elsa Dahl Mårtensson, Simrishamn. Eva Isaksson, Grundsund. Britt-Marie Eklund, Högsjö. Ing-Britt Holm, Borlänge. Björn Ludvigsson, Skellefteå.

3 vinner bok av Elsie Johansson

Kerstin Steiner, Järna. Irene Karlsson, Fegen. Maria Sameulsson, Nösund.

5 vinnare av boken Ett fängelse utan murar

Eva Parry, Bjärred. Camilla Läth, Karlskoga. Marcus Bergkvist, Ludvika. Martin Gröning, Njurunda. Uban Edström, Umeå.