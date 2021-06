Vart är vi på väg? Nr 23

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet!

1:a till 6:e pris är en Sverigelott - hjälp din favoritförening och ha chansen att vinna 25 miljoner.



3 Vi reser till största staden i en delstat med namn lite som grundaren, kväkaren William Penn, som kom 1682. Ett smeknamn är The city of brotherly love – Broderskärlek – vilket bokstavligt är namnets betydelse på grekiska. Under 1970-talet blev staden centrum för ett speciellt sound som influerade disco­musiken.





2 Känd för sin konst och kultur. Cheesesteak och en mjuk kringla är symboler för stadens kök, påverkad av den etniska mixen. Staden blev snart störst i brittiska Amerika. Här undertecknades självständighetsförklaringen 1776 och konstitutionen 1787, och var USA:s huvudstad till år 1800. Flyers har hand om pucken.





1 Sverige grundade 1638 Nya Sverige – en av våra få kolonier – här vid Delawareflodens mynning. Men fick snart lämna när holländarna tog över. Film med Tom Hanks och Denzel Washington heter så. Många pingströrelse-församlingar och kyrkor kallas så, men med annan stavning. Ett annat smeknamn för staden är också Philly.