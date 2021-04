Vart är vi på väg? Nr 18

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet!

1:a till 6:e pris är en Sverigelott - hjälp din favoritförening och ha chansen att vinna 25 miljoner.



3 Vi far längs kust till växande kommunpärla på 85 000 invånare, skyddad av heliga Gertrud. I fågelrik fredad fjord innanför halvö rinner Rolf och centralort­ens å ut. Sjömansmålare Torsten Billmans hem. Första svenska metodistkapellet finns bevarat och sevärd 440-årig oskiftad by nära Mårtens grotta under asken.





2 Hyser ärorik badort för fint storstadsfolk, med tennisbanor trampade av Gustaf V. Stjärnor och svarta hål skådas i piraten Gathenhielms hemort, där även majblommans Beda Hallberg föddes. Aranäs kör handboll och bandy spelas i Frillesås BK. Ishall, badhus och ny grön sporthall centralt vid konsthall och teater.



1 Var en gång Danmarks minsta stad och namnet syftar på majestätisk sluttning. Nidingen varnar för kronoholmens farliga rev. På pampiga Tjolöholm har julkalendern utspelats och världsstjärnan Kirsten Dunst där firat bröllop i filmen "Melancholia". Vid spelagenten Bergsala är Nintendos Super Mario högt uppsatt.