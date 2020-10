Vart är vi på väg? Nr 45

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet!

Vi lottar ut fem Sverigelotter, du har chans att vinna 25 miljoner. Just nu är Sverigelotten livsviktig! Under hela oktober går ett extra överskott från rosa Sverigelotten till Bröstcancerförbundet och kampen mot bröstcancer.



3 Vi far till en kommun på järnrik mark som aldrig haft en stad. Nor och udde vid stort vatten är historiskt nav för hantverk. Fordom om söndagar omtalade båtfärder till äldsta kyrkan runt sjön, på vars strandbank Lille Bror Söderlundh ­vilar. Aktören Anita Björks födelseort liksom punschmakare Grönstedts.

2 Paket på posten blev big ­business för Johan Petter Åhlén & Erik Holm, och alla hemmasnickares Clas har hjärtat i kommunen vid 70:an. Världsföretag skyddar händer och fötter. Musikaliskt sommarviste för Hugo Alfvén och nobelprisad Karlfeldt. Även artisterna Stiko Per Larsson och blågrodan Peter Carlsson.

1 Knuttimrat gäller och fäbodar och bofastgårdar syns i intakta byar. Sankte Pers nyckel i vapnet. Största festen i gammal grop när majstång reses. Hästens bröd är hårt och ger god näring. Pucken är mest central och tacklas av blåvita spelare. Fiskens glada parning i grusig älvbotten har gett namnet.