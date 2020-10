Vart är vi på väg? nr 44

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet!

3 Vi far till kuststad uppförd på klippa som gett upphov till besvär. Fick kämpa för att bli stad, vilket den blev sist av alla efter gammal modell år 1896. Födelseort för drottning Victorias hovläkare Axel Munthe, han med villan på Capri. Väl spridd dagstidning mäter politiskt och samhälleligt lufttryck.



2 I världens största ljusfabrik görs 11 000 ton stearinljus – originalet – om året. Flyg och persontåg går ej mer och varvens storhetstid är förbi. Ändå är hamnen mer central än centrum. Över vattnet skymtas ungmön, hon den blå, och båten når såväl bebodda som väl besökta öar. Filmkritikern Torsten Jungstedt föddes här.

1 På behörigt avstånd syns en kärnfull aktör av tre med kluvet innehåll. Fick efter dåvarande kung sitt nya stadsnamn, mer levande än det fornas sorgliga klang av södergök, vilket å andra sidan gav artistnamnet åt störste träsnidaren. Den kortlivade S-ledaren och tidigare Islandsambassadören Håkan är härifrån.