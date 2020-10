Vinn härliga promenadskor!

I samarbete med Icebug lottar vi ut fem par skor av modellen Rover som är extra lämplig för långa promenader på ojämnt underlag!

Låt inte ruggigt väder stoppa dig från härliga höstpromenader i skog och mark. I samarbete med Icebug lottar vi ut fem par skor av modellen Rover som är extra lämplig för långa promenader på ojämnt underlag. Tack vare den fulla dämpningen har skon en hög komfortgrad.



Med ett särskilt snörningssystem sitter skon perfekt under hela turen, och de grovt mönstrade sulorna hjälper dig att behålla kontrollen även på blött underlag. Dessutom är skorna vattentäta så dina fötter kommer att hållas torra under hela promenaden.

Uppskattat värde på skorna är 1 699 kronor per par.



Svara rätt på vår fråga för chansen att vinna: