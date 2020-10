Ta bästa bilden och vinn en smart mobil!

Fånga det som gör dig glad på bild och var med och tävla om en ny mobiltelefon från Alcatel!

Vad är lycka för dig? Är det en glass i handen? Gula höstlöv som singlar ner från träden eller en kram av barn och barnbarn? Eller är det kanske något helt annat?



Fånga det som gör dig glad på bild och var med och tävla om en ny mobiltelefon från Alcatel. Den bästa bilden på temat "Saker som gör mig glad" belönas med en av Alcatels senaste modeller: 3L.



Telefonen är utrustad med tre kameror som hjälper användaren att ta bättre bilder än tidigare. Tack vare de tre kamerorna förbättras möjligheterna att ta bra bilder och spela in rörligt material även vid sämre ljusförhållanden.



Alcatel 3L är också utrustad med ett kraftfullt batteri och lagringsutrymme på 64 gigabyte. Telefonen har en stor 6,22 tums HD+skärm som gör det enkelt och bekvämt att se på dina bilder och filmer.

Uppskattat värde på telefonen är 1 590 kronor.



Så låt kreativiteten flöda, ta en mobilbild av det som får dig att känna välbehag och skicka in den till oss, och det blir kanske du som vinner telefonen!



Skicka ditt bidrag till insandare@icakuriren.se.

Senast 23 oktober måste vi ha fått in bilden. Lycka till!