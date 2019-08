Vart är vi på väg? nr 36

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet.

3.

Denna vecka reser vi till stad som har sitt namn efter kustnära träskskog. Av vissa kallad en riktig pärla. Det kan skaka och blåsa rejält invid eldringen. Så här kan man göra sig illa. Här handlas med peso, kineser står ofta för ruljangsen. Staden med omgivningar är ett av världens folkrikaste storstadsområden.

2.

Det spanska arvet gör sig fortfarande påmint. En växtdel och svensk skola bär samma namn som staden och under, en fin villa. Sveriges ambassad i staden stängde under Fredrik Reinfeldt, öppnades åter under Stefan Löfven. I öst finns en djup grav, i norr käbblas det om kobbar och skär med mäktig granne.

1.

I stadens presidentpalats vurmade rikets första dam en gång för fotbeklädnader. Men mannen var så hårdför att de fick fly till annan ö, i annat land. Hjärterdam tog då snabbt över. Dagens presidents tuffa tag mot knark kritiseras. Landets söner och döttrar jobbar ofta utomlands, som sjömän eller hembiträden.

Av Mathias Gurestam





Vi vill ha ditt svar senast den 13 september.

1:a till 5:e pris är en Sverigelott - Hjälp din favoritförening och ha chansen att vinna 25 miljoner.