Vart är vi på väg? nr 20

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet.

3.

Vi reser mot blåvit stad som är sitt lands äldsta och där vidrig räd skedde 1943. Roger Magnusson, Klas Ingesson och Anders Linderoth är några svenskar som gästarbetat i staden i egenskap av trasjoxare och Linderoths son Tobias föddes faktiskt här. Fisken köps på marknaden Vieux Port i denna långtifrån inställsamma stad.

2.

Det har tagit tid att tvätta bort ryktet som kriminell hamnstad, men under parollen "from crime to culture" – kopplat till att man var kulturhuvudstad 2013 – är man sedan några år på god väg. Karl XIV Johans gemål, tillika Sveriges drottning 1818–1844, föddes i staden där ungefär 25 procent av invånarna har nordafrikanskt påbrå.

1.

Gene Hackman-rulle som storslammade Oscarsgalan 1972 utspelar sig i staden, i vilken bollstjärna med ogenomtänkt finalskalle samt smågalen genialisk röd djävulsprofil föddes. Sitt lands vackra nationalsång är uppkallad efter vår stad som kulinariskt är mest belåten över sin fisksoppa och som har röd planet till att börja med.

Av Mathias Gurestam





Vi vill ha ditt svar senast den 24 maj.

1:a till 5:e pris är en Sverigelott - Hjälp din favoritförening och ha chansen att vinna 25 miljoner.