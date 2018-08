Vart är vi på väg? nr 36

Ta hjälp av ledtrådarna och försök att lista ut resmålet.

3.

Den här veckan är vi på väg till den Nya blomman, belägen vid östligt horn på den näst största kontinenten där den siste kejsaren störtades 1974. Grödorna är durra och kaffe i landet som under andra världskriget ockuperades av pastaätande stövelland. Under senare decennier har inbördiga strider präglat landet, som har vår stad som första stad.

2.

Staden där Merkato är mötesplats är säte för världsdelens union. Blå cirkel med gult pentagram är centralt och symboliskt på röd-gul-grönt band. Första räkneordet plus prick över specifik bokstav plus en son-akvavit plus ånyo, då får du landet vars huvudstad vi söker. En stad som delar initialer med sammanslutning för rusdrycksberoende.

1.

Staden är högt belägen, har ett Frihetstorg och arkitektonisk blandning i trä och sten med stilinslag från länder i grannvärldsdelar, som Schweiz och Indien. Centrera alfabetets femte och låt den inneslutas av två av alfabetets andra, omgett av två av alfabetets första, då har du andra delen i stadens namn. Den första delen måste givetvis adderas.

Av Mathias Gurestam

Två vinnare får boken "Pakt", Anna Roos, Modernista.

Två vinnare får boken "Bara du", Ninni Schulman, Forum bokförlag.

Vi vill ha ditt svar senast den 6 september!





Rätt svar förra veckan: Strömstad